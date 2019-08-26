تألق جريزمان: ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 5-2 اليوم في الدوري الأسباني

ملخص مباراة مباراة برشلونة وريال بيتيس في إطار الليغا الأسبانية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، في مباراة هامة ومرتقبة لكل عشاق الدوري الأسباني ويسعى خلالها حامل اللقب في النسختين السابقتين لتحقيق الفوز الأول والنقاط الأولى هذا الموسم وبداية استعادة الثقة المفقودة خاصة ان الامور لن تكون سهلة أمام فريق ليس سهل.

المباراة بين الفريقين ستكون من أجل حصد أول النقاط للفريقين، حيث ان في المباراة الأولى خسر نادي برشلونة على أرض مضيفة أتلتيك بلباو بهدف نظيف في الدقائق الاخيرة من اللقاء، كما خشر نادي ريال بيتيس خلال الجولة الأولى على أرضية ميدانه على يد منافسه بلد الوليد بهدفين لهدف وحيد، لتكون الظروف متشابهة للفريقين.

المباراة سوف تذاع عبر قناة بي ان سبورت بالتعليق العربي ليوسف سيف، ويأمل النادي الكتالوني في الفوز باللقاء، رغم انه سوف يخوض المواجهة بمهاجم وحيد وهو أنطونيو جريزمان بسبب غياب كلاً من ميسي وسواريز وديمبلي عن مواجهة اليوم لأسباب مختلفة، فسيكون على المدير الفني ارنستو فالفيردي الأبداع في تشكيلة جديدة من أجل تلك المواجهة.

ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس