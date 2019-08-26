نتيجة وملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم 25-8-2019 في الدوري الأسباني – خماسية البارسا

نتابع معكم عبر التقرير نتيجة ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد 25-8-2019 في الجولة الثانية من عمر الدوري الأسباني الممتاز، حيث يلعب الفريقين على ملعب الكامبو نو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم تحت قيادة اللاعب جريزمان المتألق.

نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 في قمة الجولة الثانية بالدوري الأسباني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء توقيت مكة المكرمة على ملعب الكامب نو معقل الكتالونيا.

وسيتابع الجمهور نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الأسباني وذلك في غياب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريقة في لقاء الليلة، ويسعى البارسا لتحقيق فوز مهم له في مشواره نحو تحقيق اللقب، وسنكون معكم من خلال المقال للتعرف على نتيجة مباراة ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس الشوط الأول والثاني.

ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس

انطلقت مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن وسط حشد جماهيري كبير في مدرجات ملعب اللقاء، ويواصل كلا الفريقيت البحث عن تسجيل أول أهداف اللقاء.

استطاع اللاعب نبيل فقير تسجيل الهدف الأول لصالح فريقة ريال بيتيس عند الدقيقة الخامسة عشر من زمن الشوط الأول من عمر اللقاء لتكون النتيجة 1-0 لصالح ريال بيتيس.

ورغم تقدم ريال بيتيس بهدف نبيل فقير في الدقيقة الخامسة عشر من اللقاء، استطاع اللاعب أنطوان جريزمان من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41 من زمن اللقاء ليكون أول أهدافه الرسمية مع برشلونة في الدوري الأسباني.

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وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، تابعوا معنا وملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني للقاء يسدد اللاعب أنطوان جريزمان كرة قوية على يمين حارس مرمى ريال بيتيس لتسكن الشباك ليكون الهدف الثاني لبرشلونة وله في المباراة.

وفي الدقيقة 56 استطاع اللاعب كاريلز بيريز تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة لتصبح نتيجة اللقاء الآن 3-1 لصالح برشلونة، وفي الدقيقة 60 عمق اللاعب جوردي ألبا جراح ريال بيتيس ليضيف الهدف الرابع لصالح برشلونة لتصبح النتيجة 4-1 لصالح برشلونة.

وفي الدقيقة 77 سجل اللاعب فيدال الهدف الخامس لصالح برشلونة لتكونت النتيجة حتى الآن 5-1 لصالح برشلونة، وفي الدقيقة 79 من زمن اللقاء سجل اللاعب لورين مورون هدف ريال بيتيس الثاني ليحفظ ماء الوجه أمام برشلونة وتصبح النتيجة 5-2 لصالح البارسا.

وتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويحصد برشلونة الثلاث نقاط المستحقة ليضيف على رصيده.