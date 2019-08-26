مانشستر سيتي يكشف سر غياب جيسوس ضد بورنموث

وضح نادي مانشستر سيتي سر غياب البرازيلي جابرييل جيسوس عن اللعب في اللقاء التي تجمع بين اندي مانشستر سيتي وبورنموث، المحدد لها الثالثة عصر اليوم بإستاد “فيتنس فيرست”، خلال مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وشكف نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي أن جابرييل جيسوس تعرض لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق، ومن المؤكد أن يعود للملاعب بعد فترة التوقف الدولي.

وأتي تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث كالتالي:

أيدرسون في حراسة العرين.

في خط الدفاع: ووكر، لابورت، أوتامندي، زينتشينكو.

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في خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، ديفيد سيلفا.

في خط الهجوم: بيرناردو، سترلينج، أجويرو.

وعلى مقاعد البدلاء، برافو، أنجلينو، كانسيلو، فيرناندينيو، رودريجو، فودين، رياض محرز.

وجاء مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 4 نقاط، لكن الفريق السماوي يتفوق بفارق الأهداف.