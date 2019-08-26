شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك يوم 25/ 8/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، أمس الأحد الموافق 25/ 8/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها مصطفى فتحى يعود من ألمانيا ويبدأ التأهيل، وميتشو يطلب من مساعديه تقرير عن المقاصة قبل مواجهة الكأس.

مصطفى فتحى يعود من ألمانيا ويبدأ التأهيل فى الزمالك

عاد مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، من ألمانيا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية على منطقة الركبة، لتحديد موعد عودته للمباريات.

ميتشو يطلب من مساعديه تقرير عن المقاصة قبل مواجهة الكأس

طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، من مساعديه أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف، تقرير مفصل عن مصر المقاصة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة التى ستجمعهما فى بطولة كأس مصر.

عواد يعود لحراسة عرين الزمالك أمام المقاصة فى الكأس

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، على عودة محمد عواد لحراسة عرين الفريق الكروى الأول، فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء فى لقاء ديكاداها.

تضاؤل فرص ظهور أوناجم مع الزمالك فى مواجهة المقاصة بالكأس

تضاءلت فرص ظهور المغربى محمد أوناجم جناح الزمالك الجديد، مع الفريق الأبيض فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

طلائع الجيش يتعاقد مع حسام باولو 3 مواسم

نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع حسام باولو مهاجم الزمالك والداخلية السابق لمدة ثلاثة مواسم لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد. Advertisements

طارق حامد ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا للمقاصة

انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

ميتشو يعقد جلسة خاصة مع بن شرقى ويكلفه بتدريبات إضافية

عقد الصربى ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسه خاصة مع المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى.

تدريبات الزمالك.. استشفاء الأساسيين خوفًا من الإرهاق.. وإراحة محمد حسن

أدي لاعبو الزمالك، الذين شاركوا بلقاء الأمس أمام ديكاداها الصومالى، تدريبات استشفائية علي هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، وأعقبها فقرة تدريب خفيفة بالكره، تفاديا لتعرضهم للارهاق والاجهاد.

خالد بوطيب يعود من فرنسا غدًا وينتظم فى تدريبات الزمالك

يصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك، إلى القاهرة صباح غدًا الاثنين، قادمًا من فرنسا، عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها خلال الفترة السابقة.

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