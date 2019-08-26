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إسلام طارق يغلق ملف رحيله عن طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق إسلام طارق حارس مرمى طنطا ملف الرحيل عن صفوف الفريق نهائيا بعد فشل مفاوضاته مع سموحه بسبب الخلاف على المقابل المادى ، مؤكدا انه سعيد بالتواجد مع أبناء السيد البدوى وأنه متواجد معهم حتى نهاية عقده .

كان فريق سموحه قد دخل فى مفاوضات رسمية مع إدارة طنطا من أجل التعاقد مع إسلام طارق بعد رحيل محمد أبو جبل الحارس الأساسى للزمالك ، إلا أن المفاوضات توقفت بعد الخلاف على المقابل المادى .

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وكشف طارق أنه فضل الإستمرار مع فريقه الحالى نظرا لحالة الإستقرار التى يشهدها الفريق سواء من الإدارة بقيادة المحاسب فايز عريبى أو الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين ، مشيرا أن الفريق لديه الطموح على تقديم المفاجأت فى الموسم المقبل وتحقيق مركز متقدم يليق باللاعبين .

 

 

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