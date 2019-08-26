شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الزمالك يرحبون بـ"بنات" أيمن عبد العزيز فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم فريق نادى الزمالك، على الترحيب بـ"بنات" أيمن عبد العزيز مدرب الفريق، الذين كانوا بصحبته خلال التدريبات الجماعية للفارس الأبيض التى أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادى بميت عقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

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والتقط محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة والدولى التونسى فرجانى ساسى، الصور التذكارية مع بنات أيمن عبد العزيز، للترحيب بوجودهم فى التدريبات.