- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الزمالك يرحبون بـ"بنات" أيمن عبد العزيز فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم فريق نادى الزمالك، على الترحيب بـ"بنات" أيمن عبد العزيز مدرب الفريق، الذين كانوا بصحبته خلال التدريبات الجماعية للفارس الأبيض التى أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادى بميت عقبة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
والتقط محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة والدولى التونسى فرجانى ساسى، الصور التذكارية مع بنات أيمن عبد العزيز، للترحيب بوجودهم فى التدريبات.
شيكابالا
عبد الله جمعة
فرجانى ساسى
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نجوم الزمالك يرحبون بـ"بنات" أيمن عبد العزيز فى ميت عقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.