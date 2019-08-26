شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. وجه جديد يقترب من منصب المدرب العام للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك مرشح جديد يقترب من التواجد ضمن المرشحين لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ملف المدير الفني للمنتخب خلال الاجتماع المقبل يوم الأربعاء ، قبل الإعلان عن هوية مدرب الفراعنة الجديد من بين عدة أسماء أبرزها حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن وطلعت يوسف.

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