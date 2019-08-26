السويس يتعاقد مع صانع ألعاب فاركو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو منتخب السويس فى التعاقد مع باسم عادل لاعب فاركو لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى إطار خطة الإدارة نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد . كان مجلس إدارة السويس قد تعاقد مع ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق للمصرى البورسعيدى من أجل قيادة الفريق فنيا . يذكر أن منتخب السويس تعاقد مع اكثر من 14 لاعبا بعدما استغنى عن اكثر من 20 لاعبا دفعة واحدة من قائمة الفريق فى الموسم الماضى .

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