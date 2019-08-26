شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. بند الزمالك يهدد باسم مرسى بالجلوس فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مسئولو الانتاج الحربى بعدم تفعيل صفقة اعارة المهاجم باسم مرسى من الزمالك فى الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتقال اللاعب لصفوف العجلات الحربية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كان باسم مرسى قد قرر الرحيل للنادي العسكري على سبيل الإعارة في ظل الصعوبة في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأبيض.

وقال خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أن باسم مرسى مازال فى حسابات فريقه استعدادا للموسم الجديد، ولكن النادى متمسك بالغاء بند عدم المشاركة أمام فريقه السابق الزمالك من عقد الإعارة.

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باسم مرسى سبق وأن لعب في صفوف الإنتاج الحربي قبل الرحيل للزمالك حيث شارك في 18 مباراة مع الفريق العسكري ليسجل 10 أهداف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا