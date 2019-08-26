شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يقترب من استعادة محمد مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو طنطا من استعادة محمد مرسى لاعب وسط الفريق من جديد بعد موسم وحيد قضاه اللاعب مع إنبى، إلا أنه لم يشارك بشكل منتظم ليخرج من حسابات الاجهزة الفنية للفريق البترولى .

وقد دخل مجلس إدارة طنطا فى مفاوضات جادة مع نظيره إنبى من أجل استعادة اللاعب من جديد خاصة وأنه تألق وظهر بشكل جيد مع أبناء السيد البدوى عندما كانوا فى الدورى الموسم قبل الماضى وهو ما دفع طنطا للدخول فى مفاوضات مع إجل إعادته من جديد .