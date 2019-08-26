شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يستدعي همام طارق قبل الظهور مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أستدعي منتخب العراق ، همام طارق الوافد الجديد للاسماعيلي للمشاركة في مباراة البحرين المقرر لها 5 سبتمبر المقبل بتصفيات كأس العالم 2022 بالإضافة للمباراة الودية التي يخوضها منتخب اسود الرافدين أمام أوزبكستان والمقرر لها 10 سبتمبر المقبل

وخاطب مسئولو الإسماعيلى السفارة المصرية لإنهاء تصريح العمل الخاص بالعراقى همام طارق الوافد الجديد لصفوف الدراويش، تمهيداً لانتظامه فى فترة إعداد الفريق الأصفر للموسم الجديد.

وأنهى النادى الإسماعيلى إجراءات استخراج التأشيرة للوافد الجديد همام طارق تمهيداً لحضوره للإسماعيلية.

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ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى فى خطف الجناح وصانع الألعاب العراقى همام طارق الملقب بــ"ميسى العراق" خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى اعجب كثيرا بقدرات وأمكانياته ويراه اضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية الكبيرة.

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى ، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق