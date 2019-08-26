شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة ضربة جزاء الزمالك أمام ديكاداها ليست الأولى.. أشهر خلافات النجوم على ركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد لقاء الزمالك و ديكاداها الصومالى الذى حقق فيه الفريق الأبيض الفوز بسداسية نظيفة، مشادة ثلاثية بين الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمود علاء، على تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام الفريق الصومالى، قبل أن يسجلها الأخير .

ويبدو أن هذه الأزمة ليس الأولى، حيث شهد عدد من المباريات خلافات بين اللاعبين على تسديد ضربة الجزاء يرصد الخليج 365 أبرزها فى التقرير التالى :

شهد لقاء الأهلى وغزل المحلة بدورى 2014 احتساب ركلة للفريق الأحمر فى لقاء أقيم بالإسكندرية، وأصر وقتها محمود حسن تريزيجيه على تسديد الكرة بالرغم من أن محمد نجيب كان من المفترض أن يقوم بتسديدها ومع إصرار تريزيجيه على تسديدها سمح له الجهاز الفنى بقيادة فتحى مبروك بذكل إلا أنه أضاعها، وفرض عليه الجهاز الفنى عقوبة مالية عقب اللقاء.

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كما أصر محمود كهربا لاعب الزمالك السابق المحترف فى الدورى البرتغالى حاليا فى على تسديد ركلات الجزاء رغما عن الجهاز الفنى، بعدما احتسب لفريقه ضربة جزاء فى لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر الذى أقيم بالإمارات وكان وقتها الأبيض متقدما بهدف نظيف، وأصر أيضا اللاعب على تسديد الكرة التى تصدى لها حارس الأهلى لتتحول المباراة ويخسرها الزمالك 3/2 ويطير السوبر المحلى للأهلى.

كما شهد لقاء الزمالك وطلائع الجيش موسم 2007- 2008،أزمة بين ثنائى الفريق الأبيض وقتها، عمرو زكى وجمال حمزة على تسديد ركلة جزاء احتُسبت للزمالك، حيث خالف زكى قرار الفرنسى هنرى ميشيل، المدير الفنى للفريق وقتها، و أصر على تسديد الركلة ، ليتصدى لها حارس الطلائع .