شكرا لقرائتكم خبر عن الإشادة بنجاحات TIME SPORT تتواصل ودورة الألعاب الأفريقية إنجاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم بعد الأخر، تثبت قناة TIME SPORTS أنها ولدت عملاقة وستواصل الإبداع وخطف الأنظار، فى ظل تطلعها الدائم لأن تضع المشاهد المصرى فى قلب الأحداث الرياضية لحظة بلحظة، حيث كانت الإنطلاقة مع بطولة أمم افريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين.

ولم تتوقف TIME SPORTS عند النجاح الضخم الذى حققته فى تغطية كان 2019، لكنها واصلت التألق والتوهج بعد الحدث الكبير، لتنقل "حصريا" مباريات كأس العالم للناشئين فى كرة اليد والتى توج الفراعنة الصغار بلقبها ليصبح المنتخب المصرى أول منتخب غير أوربى فى التاريخ يحصد هذا اللقب..



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ومع إنطلاق دورة الألعاب الافريقية المقامة حاليا فى المغرب، كانت TIME SPORTS ، فى الموعد إذ حرصت على تقديم وجبة دسمة للمشاهد المصرى لمنافسات وفعاليات الدورة أولا بأول، وفى مختلف اللعبات سواء السباحة أو كرة اليد أو الطائرة وغيرها من اللعبات التى تشارك بها البعثة المصرية، لتنال إشادة الجماهير المصرية المتابعة للأحداث الرياضية.



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ونجحت قناة TIME SPORTS فى فترة قصيرة للغاية فى وضع إسمها فى مصاف القنوات الكبري داخل مصر و خارجها أيضاً بعد الإستعانة بنجوم الكرة العالمية لتخطف أنظار المتابعين لمشاهدة النجوم العالميين فى استوديهات بأياد مصرية ، لتقدم قناة تايم سبورتس نقلة للإعلام الرياضى المصري و التأكيد علي قدرة الدولة المصرية فى التألق فى أي مجال تنافس فيه مع أكبر و أقوي القنوات العالمية ، وتفتح الآفاق فى الفترة المقبلة للمنافسة على المشاركة فى البطولات الكبري و نقل فاعليتها كما حدث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



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وقبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فاجأ القائمون على القناة المشاهدين بالتعاقد مع نجوم وأساطير عالمية وأفريقية، وعلى رأسهم صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والحاج ضيوف نجم السنغال وليفربول الإنجليزى السابق، بالإضافة إلى نوانكو كانو الذى قاد الجيل الذهبى للنسور الخضراء للتتويج بأولمبياد أتالانتا 96 كأول فريق أفريقى يحقق هذا الإنجاز،وديديه دروجبا نجم كوت ديفوار قبل أن يتم التعاقد مع أسطورة التدريب وأحد المشاهير الكبار فى كرة القدم وهو البرتغالى جوزيه مورينيو ليحلل مباريات البطولة بداية من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، لتواصل القناة نجاحاتها بخطف أبرز النجوم العالمية بتحليل مباريات أمم أفريقيا على قناة مصرية ومن قبله الأسطورة البرتغالية لويس فيجو نجم برشلونة و ريال مدريد الأسبق..وباتت تايم سبورتس المنفذ للمصريين على البطولات الكبرى بعيدا عن الأحتكار للقناة القطرية التى اصيبت بالصدمة من نجاحات تايم سبورتس .



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وانتظر المصريون قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 ظهور قناة تايم سبورتس والتى حققت نجاح كبير للغاية لوصولها لجميع المواطنين بل وقدمت مادة دسمة بعد الإستعانة بأبرز النجوم الرياضية فى مصرو هم : أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، وشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم، وأما نجوم التعليق فكان حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين ، لتخطف القناة الانظار وتحظى بمتابعة كبيرة إلى جانب توفير شاشات عرض فى مراكز الشباب بجميع المحافظات لمتابعة مباريات أمم أفريقيا.

كما شهدت بطولة أمم أفريقيا 2019 نقل مباريات البطولة بخاصية الـ4k على قنوات تايم سبورتس وهي الطريقة المتبعة فى الدوريات العالمية الكبري مما أعطي للقناة أهمية لدي المشاهد وحرصه على متابعتها خلال البطولة.