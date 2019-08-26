شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة .. 3 مدربين لخلافة لاسارتى فى الأهلى.. أوناجم خارج حسابات ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة، إلى نادى إنبى لمدة موسم، وأوضح أن النادى الأهلى وافق على إعارة محمد شريف إلى نادى إنبى، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفى ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين. بيراميدز يواجه شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية يواجه فريق بيراميدز نظيرة شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على أيتوال دو كونغو الكونجولى فى الدور التمهيدى للبطولة بمجموعة المباراتين 5 / 1 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة .. 3 مدربين لخلافة لاسارتى فى الأهلى.. أوناجم خارج حسابات ميتشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.