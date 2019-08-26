مصر تواصل صدارة دورة الألعاب الأفريقية بحصد 8 ميداليات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

واصلت البعثة المصرية حصد الميداليات خلال مشاركاتها بدورة الألعاب الأفريقية في نسختها الـ12 المقامة حاليا بالمغرب في الفترة من الـ16 إلى 31 أغسطس، وحصدت سبع ميداليات متنوعة.

وحققت البعثة المصرية متمثلة في تنس الطاولة والشطرنج والسلة، والريشة الطائرة، والثلاثي الحديث "الترايتلون" ورفع الأثقال في ظهورها الأول، ثماني ميداليات بالمسابقة الأفريقية، منها ذهبيتين و ثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

ونجح منتخب مصر في الحصول على ذهبية الشطرنج للفرق (المختلط) بدورة الألعاب الأفريقية، ومثل المنتخب في المباراة النهائية 4 لاعبين وهم أحمد عدلي وباسم أمين وشروق وفا وشاهندا وفا.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب تنس الطاولة، الذي شهد نهائي مصري خالص بين الزوجي المختلط عمر عسر ودينا مشرف، في مواجهة أحمد صالح وفرح عبد العزيز، حسمه الثنائي الأول عسر ومشرف بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، بينما حصد الثنائي صالح وعبد العزيز الميدالية الفضية، لتحصد مصر ميدالتين من خلال هذا اللقاء المصري.

وكانت الميدالية الفضية الثانية من نصيب منتخب مصر للسلة الميدالية الفضية ضمن منافسات كرة السلة (3*3)، بعد الخسارة أمام مدغشقر في المباراة النهائية بنتيجة 21-19، وخاض منتخب المصري البطولة بلاعبين تحت 23 سنة، وهم باسم الليثي وكريم موسى وسراج الدين على ومحمد طه.

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وكانت الميدالية الفضية الثالثة من نصيب الرباعة المصرية هبة أحمد التي حصلت عليها في منافسات رفع الأثقال بوزن 49 كجم، في الكلين والخطف والمجموع، محققة 162 نقطة.

وحصد منتخب مصر للثلاثي الحديث (الترايتلون) الميدالية البرونزية للفرق المختلطة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

وكانت الميدالية البرونزية الثانية من نصيب منتخب الريشة للطائرة، ضمن منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية.

وفي منافسات زوجي المختلط، حسمت مصر الميدالية البرونزية الثالثة لها في هذا اليوم من خلال الثنائي محمد البيلي وريم العراقي.

وبهذه الميداليات، واصلت مصر تصدرها للترتيب العام لدورة الألعاب الأفريقية برصيد 85 ميدالية متنوعة، منها 27 ميدالية ذهبية و36 فضية، و22 برونزية.

ويأتي خلف مصر جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 51 ميدالية متنوعة، منها 23 ذهبية، والمغرب ثالثا برصيد 41 ميدالية متنوعة، منها 13 ذهبية.