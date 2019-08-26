بالمواعيد.. اكتمال عقد مواجهات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اكتمل عقد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بنهاية اليوم الثالث من الدور التمهيدي للبطولة، حيث انضم 13 ناديًا إلى القائمة لتكتمل المواجهات بـ16 لقاء في الدور المؤهلة لمرحلة المجموعات.

ونجح انييمبا النيجيري، الذي توج باللقب عامي 2003 و2004، في تعويض خسارته 0-1 أمام منافسه في لقاء الذهاب الذي جرى ببوركينا فاسو قبل أسبوعين.

ولحق أشانتي كوتوكو الغاني بركب المتأهلين لدور الـ32، عقب تغلبه 2-0 على ضيفه كانو بيلارز النيجيري، ليعوض خسارته 2-3 في مباراة الذهاب التي جرت بمدينة كانو النيجيرية.

وضرب الفريق الغاني، المتوج باللقب عامي 1970 و1983، موعدا في الدور المقبل مع النجم الساحلي التونسي، بطل المسابقة عام 2007، الذي اجتاز عقبة هافيا كوناكري الغيني أمس السبت.

وحجز فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطية، الفائز بالبطولة عام 1973، مقعده في دور الـ32، بفوزه الصعب 1-0 على ضيفه يو إم سي دي لوم الكاميروني، حيث كان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وصعد بيترو أتلتيكو الأنجولي للدور ذاته، بعد فوزه 1-0 على ضيفه ماتلاما بطل ليسوتو، ليكرر تفوقه على منافسه، بعدما تغلب عليه 2-0 في مباراة الذهاب التي جرت في ماسيرو عاصمة ليسوتو قبل أسبوعين.

ويواجه الفريق الأنجولي في دور الـ32 فريق كمبالا سيتي الأوغندي، الذي حسم تأهله أمس السبت على حساب أفريكان ستارز الناميبي.

وتأهل فوسا جونيور الملجاشي للدور التالي، بعدما حصد تعادلا ثمينا 1-1 أمام مضيفه بومبلوموس من موريشيوس، ليفوز 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، لسابق فوزه 1-0 في لقاء الذهاب الذي جرى على ملعبه.

ويلتقي فوسا جونيور في الدور المقبل مع تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، الذي تم إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي.

وتأهل كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية لدور الـ32 أيضا، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1-1 من مضيفه ميكيلي الإثيوبي في وقت سابق اليوم.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في غينيا الاستوائية قبل أسبوعين، قد انتهت بفوز كانو سبورت 2-1 ليحجز بطاقة التأهل للدور التالي، عقب فوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر الفريق الإثيوبي بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه إيمانويل جيبريماكايل، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم، الذي كان كفيلا بتأهلهم للدور المقبل لم تدم طويلا، بعدما أدرك كانو سبور التعادل في الدقيقة 37 عبر لاعبه بنيامين ناون.

وبذلك، ضرب كانو سبورت موعدا في دور الـ32 مع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، الذي تغلب 13-0 على اطلع بره بطل جنوب السودان في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي.

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من جانبه، تأهل فريق جورماهيا الكيني لنفس الدور، بعدما اكتسح ضيفه إيجيل نوار ماكمبا البوروندي 1-5، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة البوروندية بوجمبورا قد انتهت بالتعادل السلبي.

في المقابل، ودع فريق سيمبا التنزاني المسابقة مبكرا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي، الذي اقتنص ورقة الترشح للدور القادم، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقا للائحة البطولة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين قبل أسبوعين في موزمبيق، قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وواصل الهلال السوداني مسيرته في المسابقة، رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه رايون سبور الرواندي، مستفيدا من تعادله الإيجابي 1-1 في مباراة الذهاب بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويستعد الهلال، الذي صعد لنهائي البطولة عامي 1987 و1992، لمواجهة إنييمبا في دور الـ32، في مواجهة صعبة للفريق السوداني.

وصعد حوريا كوناكري الغيني للدور ذاته، بفوزه الصعب 1-0 على ضيفه الملعب المالي، بعدما تعادل الفريقان 1-1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة المالية باماكو.

وضرب حوريا موعدا في دور الـ32 مع شبيبة القبائل الجزائري، بطل المسابقة عامي 1981 و1990، الذي اجتاز عقبة المريخ السوداني في الدور التمهيدي.

وتأهل النصر الليبي لدور الـ32، بعدما حقق فوزا كبيرا 3-0 على عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى، على ملعب (بتروسبورت) بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتمكن الفريق الليبي من تعويض خسارته 0-1 في لقاء الذهاب، ليحصل على بطاقة العبور لدور الـ32، الذي يلاقي خلاله الرجاء البيضاوي المغربي في مواجهة عربية خالصة.

وصعد نواذيبو الموريتاني لنفس الدور، بفوزه الثمين 1-0 على ضيفه سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري الإيفواري، مستفيدا من تعادله سلبيا في لقاء الذهاب.

ويلتقي الفريق الموريتاني في الدور القادم مع الوداد البيضاوي المغربي، بطل المسابقة عامي 1992 و2017.

وتأهل كارا التوجولي لدور الـ32 أيضا، بعد فوزه 1-0 على ضيفه بافلاس دي بورفو البنيني، حيث سبق أن تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب، ليلعب الفريق التوجولي في الدور القادم مع فيتا كلوب.

وكان أخر المتأهلين هو اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب على سونديب بطل النيجر، وكان قد انتصر في الذهاب بنتيجة 2-1 خارج الأرض.

وتقام مباريات الذهاب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا من 13 إلى 15 سبتمبر على ملاعب الأندية المذكورة أولًا، فيما سيكون لقاء العودة بين 27 و29 سبتمبر.

مواجهات دور الـ32 لدوري الأبطال

الفريق الأول

الفريق الثاني

الأهلي

الزمالك

النصر (ليبيا) الرجاء البيضاوي (المغرب) شبيبة القبائل (الجزائر) حوريا (غينيا) ايه اس سي كارا (توجو) فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) أنييمبا (نيجيريا) الهلال (السودان) اتحاد العاصمة (الجزائر) جور ماهيا (كينيا) كانو سبورت (غينيا الاستوائية)جينيراسيون فوت (السنغال)أشانتي كوتوكو (غانا) النجم الساحلي (تونس) بترو أتليتكو (أنجولا) كامبالا سيتي (أوغندا) كوت دي أور (سيشيل) صنداونز (جنوب أفريقيا) نواذيبو (موريتانيا) الوداد البيضاوي (المغرب) إليكت سبورت (تشاد) الترجي (تونس) يانج أفريكانز (تنزانيا) زيسكو يونايتد (زامبيا) بلاتينيوم (زيمبابوي) أونياو دو سونجو (موزمبيق) جرين إيجلز (زامبيا) بريميرو دي أجوستو (أنجولا) فوسا جونيورز (مدغشقر) مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)