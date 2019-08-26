البرازيلي ريكاردو جوميز مديرا فنيا للنادي الأهلي

اقتربت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من الإعلان عن التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة . وبات البرازيلي على بعد خطوات من الإعلان الرسمي عن قيادته للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. وتوصل مسؤولو التعاقدات بالأهلي لإتفاق نهائي مع البرازيلي عقب مكالمات مباشرة حيث تم الاتفاق على المقابل المالي ومدة العقد، وعدد أفراد الجهاز المعاون ويتبقي فقط توقيع المدرب البرازيلي عقود تدريب المارد الأحمر بشكل رسمي، وهو ما سوف يتم مساء اليوم او صباح غدا الاثنين على أن تعلن بعدها إدارة النادي بشكل رسمي.

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