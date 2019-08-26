مدرب النصر السعودي السابق يدخل قائمة المرشحين لخلافة لاسارتي بالأهلي

دخل المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني الأسبق لفريق النصر السعودي حسابات النادي الأهلي لخلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق. الأهلي لخلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق. ويتنافس جوميز مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي بجانب مدرب ألماني يتكتم مسؤولو الأهلي عليه انتظاراً لحسم المفاوضات في الساعات القادمة.

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