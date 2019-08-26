جريزمان : احتفلت بعد الثنائية على طريقة ليبرون جيمس لأنني من محبيه

أعرب الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة، عن سعادته لتسجيله ثنائية لفريقه أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

برشلونة حقق فوزًا عريضًا على ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب كامب نو معقل

النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية عقب المباراة، " سعيد لمساهمتي بثنائية مع برشلونة اليوم، وتسجيلي لأول مرة بشكل رسمي".

جريزمان علق على طريقة احتفاله عقب الهدف الثاني قائلًا، " انا أتابع ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي، وأردت أن أحتفل مثله لأنني من محبيه، وحضرت له بعض المباريات".

برشلونة حصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بالدوري الإسباني ليحتل المركز التاسع بترتيب المسابقة، إذ أنه تعرض لخسارة مفاجئة الأسبوع الماضي أمام أتلتيك بلباو".