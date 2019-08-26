طلائع الجيش يتغلب بهدف دون رد على المنيا في مباراة ودية

تغلب فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الاحد، على فريق المنيا بهدف دون رد في مباراة ودية ، جمعت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة.

وقدم فريق المنيا ، مباراة قوية على عدة فترات، وشهد الشوط الثاني استحواذ لاعبي المنيا ، على مجريات الامور وإضاعة عدة أهداف، ولم يحالف

الحظ اللاعبين .

وكان قد بدأ سمير كمونة ، المدير الفني للمنيا المباراة ، بتشكيل ضم كل من ، محمد حسانين ، ( حارس مرمى) - احمد رجب - برسوم محروس - كاستيلا - سايكو - داوودا -

بدوي - مصطفى كازلوف- الشوبكشي - عمرو فيرون - مصطفى الافريقي.

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بينما تمت عدة تغييرات ، خلال الشوط الثاني، شارك خلالها عدد كبير من اللاعبين ، وهم ، عبد الكافي رجب حارس المرمى، و شعبان عبدالحميد، ومحمد شديد ، واحمد عصام.

كما شارك ايضا عباس مصطفى ، وكامل احمد، و عمرو عثمان، و صالح موسى، محمد آدم، محمد محسن ، و محمد ايمن.