طلائع الجيش يتغلب بهدف دون رد على المنيا في مباراة ودية

تغلب فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الاحد، على فريق المنيا بهدف دون رد في مباراة ودية ، جمعت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة.
وقدم فريق المنيا ، مباراة قوية على عدة فترات، وشهد الشوط الثاني استحواذ لاعبي المنيا ، على مجريات الامور وإضاعة عدة أهداف، ولم يحالفالحظ اللاعبين .
وكان قد بدأ سمير كمونة ، المدير الفني للمنيا المباراة ، بتشكيل ضم كل من ، محمد حسانين ، ( حارس مرمى) - احمد رجب - برسوم محروس - كاستيلا - سايكو - داوودا -بدوي - مصطفى كازلوف- الشوبكشي - عمرو فيرون - مصطفى الافريقي.
بينما تمت عدة تغييرات ، خلال الشوط الثاني، شارك خلالها عدد كبير من اللاعبين ، وهم ، عبد الكافي رجب حارس المرمى، و شعبان عبدالحميد، ومحمد شديد ، واحمد عصام.
كما شارك ايضا عباس مصطفى ، وكامل احمد، و عمرو عثمان، و صالح موسى، محمد آدم، محمد محسن ، و محمد ايمن.
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