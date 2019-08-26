برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية وجريزمان يشارك بثنائية

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5 - 2 ، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ثنائية جريزمان أنقذت برشلونة أمام ريال بيتيس، إذ أن الأخير بادر بالتقدم في الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي نبيل فقير، ثم سجل انطوان جريزمان هدفين

في الدقيقتين 41، 50.

تفككت حصون ريال بيتيس بعد ثنائية جريزمان ليستغل ذلك بيريز ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يعزز جوري ألبا بالهدف الرابع في الدقيقة 60، ثم اختتم أرتورو فيدال بالهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 77 من تسديدة قوية، قبل أن يقلص

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الفارق نسبيًا ريال بيتيس مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 80 من تسديدة صاورخية في أقصى الزاوية اليسرى سكنت شباك تيرشتيجن.

برشلونة افتتح الموسم الجديد بهزيمة مفاجئة أمام أتليتك بلباو، في ظل غياب الثنائي الأبرز بصفوف البلوجرانا الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورجوياني لويس سواريز، الذان تواجدا بمدرجات ملعب الكامب نو في مباراة اليوم.

بهذه النتيجة يصعد برشلونة إلى المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته ثلاث نقاط، فيما يقبع ريال بيتيس في المركز الأخير بدون نقاط.