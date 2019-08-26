فيديو.. جريزمان يحتفل بأولى أهدافه مع برشلونة على طريقة ليبرون جيمس

احتفل الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني بتسجيله الهدف الثاني أمام ريال بيتيس، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية من نو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني جريزمان سجل لأول مرة بقميص برشلونة ثنائية، منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد، ليحتفل بذلك على طريقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي، وذلك على ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ثنائية، منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد، ليحتفل بذلك على طريقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي، وذلك على ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. شاهد فيديو احتفال جريزمان

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