احتفال البعثة المصرية بذهبية وفضية وبرونزية الزوجي المختلط لتنس الطاولة

احتفلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بتحقيق الميداليات الثلاثة في منافسات الزوجي المختلط لتنس الطاولة. حقق عمر عصر ودينا مشرف الذهبية وأحمد صالح وفرح عبدالعزيز الذي حققا الميدالية الفضية ومحمد البيلي وريم العراقي الميدالية البرونزية في آكتساح مصري تام.

حضر تسليم الميداليات الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر والعميد يحيى دعبس نائب رئيس البعثة ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ومن البعثة الإدارية خالد حسن.

يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني.

كان منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات حققا ميداليات الذهبية للفرق. الميدالية البرونزية في آكتساح مصري تام.حضر تسليم الميداليات الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر والعميد يحيى دعبس نائب رئيس البعثة ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ومن البعثة الإدارية خالد حسن.يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني.كان منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات حققا ميداليات الذهبية للفرق.

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