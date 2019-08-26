المقاولون 2003 يهزم الانتاج الحربى

فاز فريق المقاولون العرب على نظيره بخماسية مقابل هدفين، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضرفى اطار الإستعداد لبطولة الجمهورية التى ستقام اوائل الشهر القادم شهر سبتمبر. شهر سبتمبر. ويقود جهاز فنى للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع المشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة. مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع المشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.

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