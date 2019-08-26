جريزمان يقود انتفاضة برشلونة لسحق ريال بيتيس

حقق برشلونة انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم، على حساب ريال بيتيس بنتيجة (5-2)، ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب "كامب نو".



وسجل للبلوجرانا كل من، جريزمان "هدفين" في الدقيقتين 41 و50، وكارليس بيريز في الدقيقة 56، وجوردي ألبا في الدقيقة 60، وأرتورو فيدال في الدقيقة 77، بينما لريال بيتيس نبيل فقير في الدقيقة 15، ولورين مورون في الدقيقة 79.



وبهذا الانتصار، حقق برشلونة أول 3 نقاط في مشوار الدفاع عن لقبه، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد ريال بيتيس بدون نقاط، في المركز الأخير.



وافتتح نبيل فقير التسجيل من أول محاولة للضيوف، في الدقيقة 15، حيث استقبل تمريرة من زميله مورون، في عمق دفاع برشلونة، وسدد أقصى يسار تير شتيجن.



وكاد فقير أن يسجل الهدف الثاني لبيتيس، في الدقيقة 32، حيث تحصل فريقه على ركلة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الفرنسي بقوة، لكن تير شتيجن تصدى لتسديدته على مرتين.



وجاءت أخطر فرص برشلونة في الدقيقة 37، حيث مرر جوردي ألبا كرة عرضية لزميله رافينيا، الذي سدد لكن الكرة اصطدمت بمدافع ريال بيتيس، وخرجت إلى ركنية.



ونجح الفرنسي أنطوان جريزمان، في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 41، حيث استغل تمريرة في العمق من زميله سيرجي روبيرتو، وسدد في منتصف المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).



ومع بداية الشوط الثاني، دخل البارسا بضغط كبير على الخصم.



وأحرز جريزمان هدف التعزيز في الدقيقة 50، بعدما استقبل تمريرة من روبيرتو في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس مارتين.



وكاد كارليس بيريز أن يسجل الهدف الثالث لبرشلونة، في الدقيقة 54، حيث صوب بقوة بجانب القائم الأيمن.



لكن بيريز نجح في زيارة الشباك، في الدقيقة 56، عندما استقبل تمريرة سحرية من نيلسون سيميدو، من الجانب الأيمن، وسدد على يمين الحارس.



واستمر حفل أهداف البارسا، حيث سجل جوردي ألبا الهدف الرابع، بعد تمريرة من بوسكيتس، ليسدد على يسار الحارس في الدقيقة 60.



وقرر مدرب الفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي، إجراء أول تغييراته بإشراك أرتورو فيدال بدلا من سيرجيو بوسكيتس.



ونجح التشيلي في تسجيل الهدف الخامس لبرشلونة، من أول لمسة فور مشاركته، حيث استقبل تمريرة من جريزمان وسددها في الشباك، في الدقيقة 77.



وقلص لورين مورون مهاجم ريال بيتيس الفارق، بتسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 79.



ومع التقدم في النتيجة، دفع فالفيردي بالشابين أنسو فاتي وجونيور فيربو، بدلا من كارليس بيريز ورافينيا، ليمنحهما أول فرصة للمشاركة هذا الموسم.



المصدر: موقع كورة