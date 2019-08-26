رياضة | مدافع البلدية يفسخ تعاقده مع الألومنيوم وينتقل لنبروه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع البلدية يفسخ تعاقده مع الألومنيوم وينتقل لنبروه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي نبروه برئاسة أحمد المسيري في إتمام التعاقد رسميا مع سعد محسن مدافع بلدية المحلة وفاركو والمنصورة السابق .

ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين من أجل تدعيم دفاع الفريق النبراوي في حضور المدير الفني للفريق عبداللطيف الدوماني، وأحمد أبوضحي نائب رئيس مجلس إداره النادي والمشرف العام علي الفريق.

وكان اللاعب قد انضم للألومينوم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، قبل فسخ التعاقد مؤخراً وينضم لنبروه بالقسم الثاني.