رياضة | القناة يستضيف المصري البورسعيدي.. وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستضيف المصري البورسعيدي.. وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا علي فريق القناة في الخامسة والنصف من مساء الإثنين علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية استعداداً للقسم الثاني.

وكان المصري البورسعيدي قد دخل في معسكر بالإسماعيلية من السبت الماضي خاض خلاله 3 لقاءات حتى الآن، أمام مصر المقاصة تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق وأمام إنبي، وتعادل سلبيا أمام كهرباء الإسماعيلية، ثم فاز عليه بهدفين لهدف.

أما القناة فخاض العديد من المباريات أمام الإسماعيلي مباراتين فاز بهدف واللقاء الثاني تعادل إيجابيا، وأمام مصر المقاصة وتعادل بهدف لكل فريق والجبلين والعين الباطن من المملكة العربية السعودية وكهرباء الإسماعيلية وفاز بهدفين وبلدية الإسماعيلية والفوز بثلاثية مقابل هدف وبورفؤاد والمقاولون وتعادل سلبيا.