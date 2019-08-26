رياضة | جريزمان يكشف سر احتفاله المثير أمام ريال بيتيس

وأضاف جريزمان في تصريحات صحفية: "أمسية استثنائية ؟ أنا سعيد جدا بتسجيلي لأولى مبارياتي الرسمية في الكامب نو".

وواصل: "أحاول ان اتخلى عن الضغوطات بـ مساعدة زملائي".

وأكمل: "الإحتفال بالهدف ؟ أتابع ليبرون جيمس في NBA وحاولت دائمً أن أقلده".

واختتم جريزمان: "أحاول أن أتاقلم كل يوم في برشلونة .. بمساعدة الزملاء والمدرب".