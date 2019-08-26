رياضة | جريزمان يكشف سر احتفاله المثير أمام ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يكشف سر احتفاله المثير أمام ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم خط هوم فريق برشلونة الإسباني، عن السر وراء الإحتفالية بأهدافه امام ريال بيتيس، مشيرًا لأنها تقليدٌ ايضاً لكن لـ أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.
وأضاف جريزمان في تصريحات صحفية: "أمسية استثنائية ؟ أنا سعيد جدا بتسجيلي لأولى مبارياتي الرسمية في الكامب نو".
وواصل: "أحاول ان اتخلى عن الضغوطات بـ مساعدة زملائي".
وأكمل: "الإحتفال بالهدف ؟ أتابع ليبرون جيمس في NBA وحاولت دائمً أن أقلده".
واختتم جريزمان: "أحاول أن أتاقلم كل يوم في برشلونة .. بمساعدة الزملاء والمدرب".