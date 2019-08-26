رياضة | بتروجيت: ننتظر الحكم النهائي بإلغاء الهبوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجيت: ننتظر الحكم النهائي بإلغاء الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد فهيم، نائب رئيس نادي بتروجيت، أن اتحاد الكرة من حقه الاستئناف على قرار إلغاء الهبوط.

وقال فهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من حق اتحاد الكرة الاستئناف على قرار إلغاء الهبوط، ننتظر الحكم النهائي بإلغاء الهبوط خلال أيام".

وأكمل : "لجئنا للأخطاء الموجودة بجدول الدوري لإلغاء الهبوط، لأن اتحاد الكرة جامل أندية بعينها على حساب أخرى، ولم يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية"، مختتما أن بتروجيت مستعد للمشاركة بالدوري الممتاز ولديه فريق قوي.