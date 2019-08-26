رياضة | فالفيردي يفاجئ جماهير برشلونة بعد خماسية بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يفاجئ جماهير برشلونة بعد خماسية بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"لعبنا مباراة رائعة ، لقد بدأنا بشكل جيد، سجلوا علينا هدف وجعلنا هذا الشيء نتراجع".

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وأضاف :"كنا في حاجة للفوز وفي النهاية فزنا وقدم اللاعبين مباراة جيدة".

وتابع :"بطبيعة الحال كنا نحتاج إلى هذا الانتصار بعد الخسارة من السان ماميس أمام اتلتيك بيلباو".

وأشار :": جريزمان اليوم أثبت أنه لاعب كبير، أما فاتي لديه صفات جيدة، صحيح هو صغير في العمر ولكن رأينا فيه أشياء يمكن أن تساعدنا في هذا المركز ، لديه الثقة بالنفس وسريع، لهذا لا ننظر للعمر".