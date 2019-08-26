رياضة | أول تعليق من جريزمان بعد اكتساح برشلونة لريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جريزمان بعد اكتساح برشلونة لريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أنه بعد الخسارة في السان ماميس أمام أتلتيك بيلباو، كان هنالك العديد من الانتقادات وحاول أن يصححها اليوم.

وقال جريزمان عقب الفوز 5-2 على ريال بيتيس، وتسجيله هدفين: "كان لدينا رغبة كبيرة ان نقدم مباراة مثالية بعد الخسارة من بلباو".

وأضاف: "الاضواء كانت عليك اليوم ؟ لقد افتقدنا العديد من اللاعبين اليوم لكن بالرغم من ذلك تقدمنا خطوة الى الامام اليوم ، كل ما حدث اليوم بسبب المجموعة".

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