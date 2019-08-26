رياضة | الإنتاج الحربي يدرس فسخ التعاقد مع النيجيري ويليام أكوركيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يدرس فسخ التعاقد مع النيجيري ويليام أكوركيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر مسئولو الإنتاج الحربي جديا في فسخ التعاقد مع النيجيري ويليام أكوركيت لاعب الفريق الذى أعير لنادى القوة الجوية العراقي فى الميركاتو الشتوي الماضي، وذلك بعد رفض النادي العراقي شراؤه أو تمديد إعارته بجانب رفض مختار مختار المدير الفني للفريق استمراره في الموسم الجديد.

وسيعقد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع اللاعب لدراسة العروض التى يمتلكها للموافقة على بيعه أو إعارته لأحدهم أو فسخ تعاقده بشكل نهائي مع النادي.