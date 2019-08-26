رياضة | نجم ريال بيتيس يكشف السبب وراء اكتساح برشلونة لفريقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال بيتيس يكشف السبب وراء اكتساح برشلونة لفريقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارك بارترا، مدافع ريال بيتيس، ان فريقه أغلق المساحات جيدا في البداية أمام لاعبي برشلونة، وكان عليهم الحفاظ عليها في الشوط الثاني.

وقال بارترا في تصريحات صحفية بعد خسارة بيتيس بخماسية مقابل هدفين من برشلونة: "برشلونة خصم عنيد فنياً، في نهاية الامر برشلونة فريق كبير وعلينا ان نطوي الصفحة وان نفكر في المباراة القادمة".

وأضاف: "مع مرور الوقت تعقدت الامور كثيراً لكن علينا تهنئة برشلونة، حيث ان جميع لاعبي برشلونة جيدون بالضغط العالي, ركضنا كثيراً ولذلك دفعنا الثمن غالياً".

واختتم: "في الوقت الراهن علينا تحليل ما فعلنا واين كانت الاخطاء، خاصة أن مباراة مختلفة عن الموسم الماضي تماما، والشوط الاول كان مختلفا عن الشوط الثاني".