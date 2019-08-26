رياضة | ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه برشلونة لتحقيق إنتصاره الأول بالدوري الاسباني بالموسم الحالي 2019-2020، علي حساب فريق ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

وسجل "جريزمان" الهدفين الأول والثاني لبرشلونة بالدقيقتين 41، 50، بينما أضاف كارلز بيريز الهدف الثالث بالدقيقة 56، وسجل جوردي ألبا الهدف الرابع بالدقيقة 60، واختتم أرتورو فيدال خماسية البارسا بالدقيقة 77.

وجاءت ثنائية ريال بيتيس عن طريق نبيل فقير، ولورين مورون بالدقيقتين 15، 79 من زمن اللقاء.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة الكاسح على ريال بيتيس:-

1- أنطوان جريزمان (برشلونة) هدفين

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2- مارتي سالفادور (ليفانتي) هدفين

3- كريم بنزيما (ريال مدريد) هدفين

4- جوارديولا نافارو (بلد الوليد) هدفين

5- جيرارد مورينو (فياريال) هدفين

6- لورين مورون (ريال بيتيس) هدفين

الجدير بالذكر أن نادي إشبيلية يتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 6 نقاط متساويًا مع أتليتكو مدريد.