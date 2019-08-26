رياضة | جوارديولا: لم نكن بافضل حالاتنا.. والجميع يعرف من هو ديفيد سيلفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: لم نكن بافضل حالاتنا.. والجميع يعرف من هو ديفيد سيلفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الجميع يعرف منهو نجم خط الوسط دافيد سيلفا.

وأضاف جوارديولا: "لديه إحساس ممتاز بالكرة وبدون كرة، يستطيع اللعب بين الخطوط بطريقة لا يمكن لأحد أن يقوم بها، إنه مقاتل حقيقي".

وواصل: "لم نكن في أفضل حالاتنا، ولكن عندما تنظر للظروف ستجد أن الخصم دافع بشكل جيد، لم يضغطوا علينا، لقد إنتظرونا في مناطقهم الخلفية وبعدها يقومون بالهجمات المرتدة، لم يكن هناك رتم سريع للمباراة، ولكن إستطعنا حل هذه المشاكل".

واختتم: "أعتقد أن هاري ويلسون سجل هدفاً جميلاً، عندما يسجل لاعب هدفاً بهذه الطريقة يجب علينا التصفيق له، لم تكن هناك أي فرصة لإيديرسون للتصدي الكرة".