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هزيمة مفاجئة لتوتنهام أمام ضيفه نيوكاسل

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جويلتون لاعب نيوكاسل يونايتد خلال مباراة أمام توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد

سقط توتنهام هوتسبير في فخ هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بفضل هدف البرازيلي جويلتون في الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وأكمل جويلتون، المنضم في صفقة قياسية للنادي بلغت 40 مليون جنيه استرليني (49 مليون دولار)، هجمة مرتدة بتسديدة في المرمى في الدقيقة 27 إذ حافظ على هدوئه ليهز شباك هوجو لوريس بعد تمريرة من كريستيان أتسو.

وكان ستيف بروس مدرب نيوكاسل بحاجة لهذا الفوز بعد خسارته أول مباراتين بعد توليه المسؤولية عقب رحيل رفائيل بنيتز هذا الصيف.

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وتفرغ نيوكاسل بعد ذلك للدفاع لكن توتنهام، الذي لم يشارك لاعبه كريستيان إريكسن في التشكيلة الأساسية، عانى لترجمة استحواذه على الكرة إلى فرص للتسجيل.

وشعر صاحب الأرض أنه استحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 78 عندما سقط جامال لاسيلس مدافع نيوكاسل أرضا في طريق هاري كين الذي سقط لكن الحكم وحكم الفيديو المساعد قالا إن الأمر لا يستحق ركلة جزاء.

وكان يجب على توتنهام إدراك التعادل بعد ذلك بدقائق لكن لوكاس مورا أطاح بالكرة فوق العارضة بعد تمريرة عرضية منخفضة من الناحية اليمنى من موسى سيسوكو.

 

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