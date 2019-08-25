انت الان تتابع أغويرو يتألق ويقود "سيتي" للمركز الثاني خلف ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أغويرو بعد الهدف الثالث

أحرز سيرجيو أغويرو هدفين ليتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بنقطتين عن ليفربول المتصدر، بانتصاره 3-1 على مستضيفه بورنموث الأحد.

وقفز بعد 3 أسابيع فقط على بداية الموسم الجديد، أول فريقين في ترتيب الموسم الماضي، إلى الصدارة.

ومنح سيرجيو أغويرو، الذي هز الشباك في جميع المباريات الثلاث في الدوري حتى الآن هذا الموسم، التقدم لسيتي في الدقيقة 15، بعد تمريرة أولكسندر زينتشنكو العرضية المنخفضة التي أخطأها كيفن ديبروين لتتهيأ الكرة أمام المهاجم الأرجنتيني.

وبعد ذلك، ضاعف رحيم سترلينغ الفارق بلمسة واثقة بعدما أنهى ديفيد سيلفا هجمة سلسة بتمريرة متقنة إلى مهاجم إنجلترا.

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لكن بورنموث عاد للمباراة بشكل رائع قبل نهاية الشوط الأول بفضل تسديدة مذهلة من ركلة حرة من البديل هاري ويلسون، المعار من ليفربول.

وكاد ويلسون أن يدرك التعادل بعد استئناف اللعب لكن الحارس إيدرسون أبعد الخطر، ثم ضمن سيتي الفوز عندما هز أغويرو الشباك من مدى قريب في الدقيقة 63، بعد انطلاقة من ديفيد سيلفا داخل منطقة الجزاء.

وقال مدرب سيتي بيب غوارديولا: "كانت مباراة صعبة وكنا ندرك أنها كذلك. جمعنا 7 نقاط. كان يجب أن نحصد 9 نقاط لكن حسنا".