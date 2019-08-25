شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لجنة الكرة تستقر على ثلاثة مدربين أجانب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت لجنةُ التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسؤولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة.
جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية، أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.
وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
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