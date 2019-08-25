شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض أزارو للإعارة تجنبًا لبيعه بأقل من قيمته التسويقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث مسؤولو الأهلى فكرة إعارة وليد أزارو، خلال الموسم الجديد، فى حالة عدم الوصول لعرض مالى مناسب لشرائه يساوى قيمته المالية.

ورفض مسؤولو الأهلى تحديد سعر للاستغناء عن اللاعب، لرغبتهم فى الوصول لأعلى قيمة للصفقة، خصوصاً أن أزارو سبق له وتلقى فى الموسم المنقضى عرضاً مالياً كبيراً من أحد الأندية فى الدورى الصينى.

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ويسعى مسؤولو النادى لتسويق اللاعب، أوروبيا، والبحث له عن عدة عروض لاختيار أفضلها، وعدم الاكتفاء بالعروض العربية التى تلقاها اللاعب مؤخرا. فى ذات السياق، تسابق إدارة الكرة الزمن من أجل حسم التعاقد مع المهاجم الإفريقى، لتدعيم الصفوف به خلال الفترة المقبلة، خصوصاً فى ظل تأكيد أعضاء الجهاز الفنى السابق، والحالى، على ضرورة التعاقد مع رأس حربة صريح، يجيد اللعب داخل منطقة الجزاء، والذى افتقده الفريق خلال الفترة المنقضية، وتسبب فى خروج الفريق من بطولة الكأس، وقبلها من دورى رابطة الأبطال المنقضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة الكرة تفاضل بين مجموعة من السير الذاتية، بعد تعثر التوصل مع مسؤولى مازيمبى، لضم مهاجمهم خلال تلك الفترة، رغم المقابل المادى الكبير الذى عرضه الأهلى، لإتمام التعاقد مع اللاعب.

من جهة أخرى، تواصل لجنة الكرة بالأهلى اجتماعاتها من أجل حسم العديد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول، وأبرزها على الإطلاق ملف المدير الفنى، الذى سيتولى المهمة الفنية، خلفاً لمارتن لاسارتى، الذى تمت الإطاحة به، عقب الخسارة من بيراميدز فى الكأس.

ويأتى ثانى الملفات التى تشغل الإدارة، وهو ملف اللاعبين الذين لن يتم قيدهم فى القائمة للموسم الجديد، والبحث عن حلول لكيفية التعامل معهم، للحفاظ على كامل حقوق النادى المادية.