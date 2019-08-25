شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغرّد منفردة بصدارة الدورة الإفريقية وتقترب من حسم المركز الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية فى التفرد بصدارة الدورة، بعدما رفعت رصيدها، أمس الأول، من الميداليات إلى 77 ميدالية متنوعة، منها 25 ذهبية، و33 فضية، و19 برونزية.

وضمنت بدرجة كبيرة الفوز بالمركز الأول بعد خمسة أيام فقط من المنافسات، بعد توسيع الفارق إلى 5 ميداليات ذهبية بينها وبين جنوب إفريقيا التى تضاءلت فرصها فى المنافسة، خاصة أن منافسات السباحة كانت فرس الرهان، إلا أن السباحين المصريين قضوا على آمالهم بالتألق اللافت وحصد 41 ميدالية متنوعة، منها 14 ذهبية، و17 فضية، و10 برونزيات، جاءت كالتالى: أحمد أكرم ذهبيتين، وهانيا مورو أربع ذهبيات، وفريدة عثمان ذهبيتين، ونور الجندى ومروان القماش وعلى خلف الله ومحمد سامى وعبد الرحمن العربى، ذهبية 200 متر متنوع فى السباحة. وفريدة عثمان فضيتين، ويوسف القماش ثلاث ميداليات، ومروان القماش وعلى خلف الله ميداليتين، ومحمد سامى وياسين الشماع، وحقق منتخب الرجال والسيدات 7 فضيات، وعلى مستوى البرونزيات محمد حسن وياسين الشماع ميداليتين، وأحمد سالم ميداليتين، ومروان القماش برونزيتين، وسارة سليمان وروان الدماطى وأحمد أكرم.

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من جانبه، حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على سرعة صرف مكافأة فريدة عثمان لحصولها على الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة للكبار والتى أقيمت بكوريا خلال الفترة من 9 إلى 29 يوليو 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وأكد صبحى أن تكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان يأتى فى إطار خطة الوزارة لدعم الأبطال الرياضيين الذين يساهمون فى رفع اسم مصر عاليًا، حيث تمت الموافقة على صرف 200 ألف جنيه تكريمًا للاعبة والجهاز الفنى والإدارى، وذلك بعد المستوى المتميز الذى ظهرت عليه البطلة المصرية فى بطولة العالم للسباحة للكبار وإحرازها الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحى أن الروح الجديدة التى تشهدها الرياضة المصرية جعلت سقف الطموح لدى اللاعبين عاليًا، فلم يعد الأمر البحث عن التمثيل المشرف وإنما المنافسة على البطولات العالمية، وأرجع ذلك للدعم غير المحدود للرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة، فضلًا عن التعاون غير المسبوق بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية وأن الأمر لم يعد منصبًا على التركيز على النواحى الإدارية وإنما كيفية صناعة البطل، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة أطلقت مشروع «طوال القامة» لإعداد اللاعبين فى السلة واليد والطائرة للمنافسة على البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر ستنظم الأشهر المقبلة أكثر من بطولة عالم، بداية من بطولة العالم لناشئات الطائرة، مرورًا بكأس العالم للسلاح، وتصفيات كرة القدم المؤهلة للأوليمبياد، واستضافة بطولة العالم للكبار فى كرة اليد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الفنية باللجنة الأوليمبية عن ارتفاع توقعاتها بحصد ميداليات أوليمبية فى طوكيو إلى 10 ميداليات فى ظل النتائج القوية للاعبين المصريين على كل الأصعدة القارية والعالمية، وتتبنى وزارة الرياضة مشروعًا لإعداد 25 بطلًا مرشحين لإحراز ميداليات فى طوكيو 2020.