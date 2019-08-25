شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يحطم الأرقام القياسية أمام المدفعجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على تألق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، بعدما سجل هدفين أمام أرسنال فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /1 لصالح الريدز، والتى أقيمت مساء أمس الأول على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» فى عنوانها: «صلاح نجم المباراة»، مؤكدة أن «مو» ساهم فى حفاظ فريقه على قمة الدورى الإنجليزى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات، مضيفة أن الفرعون نجح فى فرض نفسه كنجم اليوم بعدما تسبب فى ضربة جزاء لصالح فريقه ليحولها إلى هدف، كما سجل هدفًا ثانيًا من طريقة رائعة عن طريق مراوغته ديفيد لويز.

وكتبت صحيفة «ميرور» فى عنوانها: «صلاح يسجل.. وليفربول يهيمن»، موضحة أن نجم ليفربول أحرج ديفيد لويز مدافع أرسنال مرتين بعدما تسبب البرازيلى فى ضربة جزاء فى كرة الهدف الثانى وفشل فى الوقوف أمام «مو» لإبعاده عن فرصة التسجيل فى الهدف الثالث.

فيما قالت صحيفة «ذا صن» فى عنوان لها: «صلاح وماتيب يمنحان الفوز للريدز»، مشددة على أن الفرعون المصرى نجح فى منح الثقة لمدربه الألمانى يورجن كلوب بعدما ظهر فى الوقت المناسب وسجل هدفين للريدز، مضيفة أن هدفى صلاح وهدف المدافع الكاميرونى جويل ماتيب منحا ليفربول الاحتفاظ بصدارة الدورى الإنجليزى وفض الشراكة مع أرسنال الذى تلقى الخسارة الأولى خلال هذا الموسم. وكتبت صحيفة «ديلى ستار» فى عنوانها: «صلاح يتغلب على لويز»، مؤكدة أن «مو» تغلب مرتين على المدافع البرازيلى، وواصل مع فريقه الاحتفاظ بالصدارة للأسبوع الثانى على التوالى ليصبح رصيد ليفربول 9 نقاط بالعلامة الكاملة. وقالت صحيفة «إكسبريس»: «سِجل مثالى لصلاح»، حيث وضع النجم المصرى ضمن الأعلى تقييمًا بين الفريقين بعد مستواه أمام أرسنال بحصوله على تسع درجات.

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فى نفس السياق، اختارت جماهير نادى ليفربول «صلاح» أفضل لاعب فى مباراة أرسنال، بعدما حصل على 70% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه الريدز عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، متفوقاً على فيرمينو وماتيب وهندرسون.

من جانبها، قالت صحيفة «ديلى ميل» إن صلاح يعد ثانى أكثر لاعب فى الدورى الإنجليزى تسجيلا لهدفين أو أكثر فى مباراة واحدة، منذ موسم 2017 /2018، برصيد 10 مرات خلف نجم توتنهام هارى كين برصيد 12 مرة.

وتصدر الفرعون المصرى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف فى أول 77 مباراة رسمية مع ليفربول برصيد 57 هدفاً، متفوقاً على فرناندو توريس 54 هدفاً، وروبى فاولر 43 هدفا، ودانييل ستوريدج 43 هدفا، ومايكل اوين 40 هدفا.

وانضم أرسنال إلى قائمة الضحايا المفضلين للفرعون فى الدورى الإنجليزى، حيث ساهم «مو» فى تسجيل 8 أهداف فى مبارياته الـ 6 ضد أرسنال فى البريميرليج، بعد إحرازه هدفين، حيث سجل نجم المنتخب المصرى 6 أهداف وصنع هدفين.

من جانبه، أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أن الهدف الثالث لفريقه الإنجليزى اليوم أمام فريق أرسنال والذى سجله محمد صلاح كان مذهلا.

يذكر أن محمد صلاح دخل سباق المنافسة على لقب هداف الدورى الإنجليزى بعدما رفع رصيده ثلاثة أهداف حتى الآن فى أول ثلاث جولات، حيث يتصدر تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف.