شاهد.. تحركات جريزمان في مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

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الأحد 25 أغسطس 2019

شهدت مباراة اليوم بين برشلونة وريال بيتسي اليوم التي انتهت بخماسية لصاح الفريق الكتالوني مقابل هدفين،تألق اللاعب جريزمان، والذي تغير مستواه تماما عن المباراة السابقة أمام اتلتيكو بيلباو.



تقدم فريق برشلونة الإسباني، على حساب نظيره ريال بيتيس بنتيجة 2-1، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب “كامب نو”، فى الجولة الثانية من الدوري الاسباني.

جاء الهدف الثانى للبارسا عبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة من خلال تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ليسجل الثاني له ولفريقه فى الدقيقة 50 .

ويدخل برشلونة اللقاء بدون هجومه الأساسيين بسبب الإصابات حيث يغيب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي.

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وتلقى برشلونة هزيمة مفاجئة أمام اتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب “سان ماميس”، ضمن منافسات الجولة الاولى، كما تذوق ريال بيتيس مرارة الهزيمة في بداية مشواره بـ”الليجا” هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره أمام بلد الوليد بنتيجة 1 – 2.

وتعرض برشلونة للهزيمة في مباراته الأولى بمسابقة الدوري الإسباني “الليجا”، لأول مرة منذ 11 عامًا، عندما خسر أمام نومانسيا، في افتتاح موسم 2008 – 2009، بهدف دون رد أيضاً.