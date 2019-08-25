الارشيف / اخبار الرياضه

برشلونة تقصف مرمى ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

أحرز فريق خمسة اهداف في مرمى ريال بيتيس، حيث تمكن الشيلي أرثور فيدال لاعب برشلونة من تحطيم دفاعات ريال بيتيس وتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي تجمعهم الآن بالجولة الثانية من الليغا.

Advertisements

في الدقيقة 77 سجلالتشيلي ارتورو فيدال من ان يشارك في حفلة البلوغرانا التهديية بعدما سدد كرة رائعة ليتقدم الفريق الاحمر والازرق بخماسية مقابل هدف .

و علق جوسيب بيدريرول مقدم الشيرنغيتو على تألق الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة خلال لقاء فريقه ضد بيتيس وغرد عبر التويتر بعد تسجيله هدفين للبلوغرانا وتحويل نتيجة الفريق من التأخر 0-1 للتقدم 2-1 ” يغلق الأفواه ” إشاره إلى أنه كتم بهدفيه أفواه كل منتقديه .

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة تقصف مرمى ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا