Advertisements
الأحد 25 أغسطس 2019
أحرز فريق برشلونة خمسة اهداف في مرمى ريال بيتيس، حيث تمكن الشيلي أرثور فيدال لاعب برشلونة من تحطيم دفاعات ريال بيتيس وتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي تجمعهم الآن بالجولة الثانية من الليغا.
في الدقيقة 77 سجلالتشيلي ارتورو فيدال من ان يشارك في حفلة البلوغرانا التهديية بعدما سدد كرة رائعة ليتقدم الفريق الاحمر والازرق بخماسية مقابل هدف .
و علق جوسيب بيدريرول مقدم الشيرنغيتو على تألق الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة خلال لقاء فريقه ضد بيتيس وغرد عبر التويتر بعد تسجيله هدفين للبلوغرانا وتحويل نتيجة الفريق من التأخر 0-1 للتقدم 2-1 ” يغلق الأفواه ” إشاره إلى أنه كتم بهدفيه أفواه كل منتقديه .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة تقصف مرمى ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.