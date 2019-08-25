قلق في باريس سان جيرمان بعد إصابة نجمي الفريق

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الأحد 25 أغسطس 2019
أزعج كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مدربه توماس توخيل بإصابة مقلقة خلال مباراة تولوز، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي.
ففي الدقيقة 63، انطلق مبابي بالكرة من الجهة اليسرى، وحاول تجاوز مدافع تولوز، إلا أنه سقط خارج الملعب متأثرا بآلام شديدة في العضلة الخلفية اليسرى.
ولم يمر أكثر من 4 دقائق حتى غادر الدولي الفرنسي أرض الملعب، متوجها إلى غرفة الملابس برفقة طبيب الفريق الباريسي، لإجراء فحوصات.
وحل اللاعب الشاب آرثر زاجري مكان مبابي.
وكان إدينسون كافاني، مهاجم بي إس جي، قد خرج أيضا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة، إضافة إلى استبدال المدافع عبدو ديالو، عقب شكوى الثنائي من إصابات عضلية.
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