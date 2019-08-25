بالفيديو .. جريزمان يزور مرمى ريال بيتيس مرتين

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الأحد 25 أغسطس 2019
بعد خسارة اولى امام اتلتيك بلباو ضمن الجولة الاولى من الليغا نجح الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الجديد القادم من اتلتيكو مدريد في التسجيل ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية على ملعب كامب نو.
وأحرز غريزمان هدفا في الدقيقة 41 من صناعة سيرجي روبيرتو ليتعادل للبلوغرانا قبل ان يضيف الهدف الثاني الشخصي في الشوط الثاني من مجهود فردي.
ويعد هذين الهدفين اولى اهداف غريزمان الرسمية بقميص البارسا بعد هدفه ضد نابولي وديًا ضمن التحضيرات للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.
ضربة جديدة تلقاها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تمثلت باصابة مهاجمه الاوروغوياني ادينسون كافاني في لقاء تولوز لحساب الجولة الثالثة من البطولة المحلية.
البي اس جي الذي ما زال يتخبط بقضية نجمه البرازيلي نيمار وخارج من خسارة امام رين في الجولة الماضية تلقى ضربة موجعة بخروج هدافه الاوروغوياني ادينسون كافاني في الدقيقة 11 من عمر اللقاء امام تولوز.
وكان كافاني يسدد برجله اليسرى ولكنه احس بالام عضلية خرج للحصول على الاسعافات الا انه لم يستطع متابعة اللقاء ودخل مكانه الكاميروني تشوبو موتينغ.
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