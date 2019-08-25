بالفيديو.. فقير يباغت مرمى برشلونة بالهدف الاول

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 باغت فريق ريال بيتيس مرمى برشلونة بالهدف الأول عن طريق نبيل فقير، وقد استطاع الفريق الأندلسي أن يباغت برشلونة على أرضية ملعبه بهدف مبكر بعد تسديدة رائعة من لاعبه نبيل فقير في الدقيقة 15 ليتقدم الفريق الأخضر والابيض بهدف مقابل لاشيء .

وصف الهدف - بينية رائعة من لورين مورون وصلت إلى نبيل فقير على حدود منطقة الجزاء في الجهة اليسرر الذي سدد كرة زاحفة قوية مرت على يسار تير شتيجن وسكنت الشباك. Advertisements Advertisements

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