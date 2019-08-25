أول رد من بوجبا على الهجوم العنصري

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الأحد 25 أغسطس 2019
رد الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على هجوم عنصري تعرض له على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، عقب إهداره لركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في البريميرليج.
وكتب بوجبا، عبر حسابه على "تويتر": "لقد عانى أجدادي ووالدي كي أصبح حرًا اليوم، للعمل، وأخذ الحافلة، للعب كرة القدم".
وأضاف: "الإهانات العنصرية نتيجة جهل، فهي قد تجعلني أقوى وتحفزني للقتال من أجل الجيل المقبل".
ومن جانبه، علق أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الواقعة قائلًا: "بول بخير.. شخصيته قوية وهذا الهجوم سيجعله أقوى.. لا أستطيع تصديق أننا نجلس هنا في عام 2019، ونتحدث عن هذه الحالات".
وتابع: "وسائل التواصل الاجتماعي هي مكان يمكن للناس، كما قال ماجواير، أن يختبئوا خلفه.. على السلطات أن تفعل شيئًا حيال هؤلاء الذين ينشرون الكراهية".
وأتم بقوله: "أشعر بالأسف تجاههم حقًا.. بالتأكيد يواجهون مشكلات تجعلهم يقومون بذلك".
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