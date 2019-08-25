تصريح مثير من نجم توتنهام عقب الخسارة أمام نيوكاسل

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

تحدث اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ سون مين بعد خسارة فريقه ​توتنهام​ امام ​نيوكاسل​ لحساب الجولة الثالثة من البريمرليغ الانكليزية.



وقال سون: "لقد خلقنا الكثير من الفرص ولكن لم نسجل لقد تعلمنا الكثير من المباراة".

Advertisements

وواصل: "المشوار في الدوري ما زال في بداياته ولم تكن هذه أفضل نتيجة اليوم ولكن يبقي أن نكون إيجابيين ونواصل العمل".

يذكر ان هذه الخسارة جعلت السبيرز في المركز السابع برصيد 4 نقاط وبفارق الاهداف عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد بعد 3 جولات من انطلاقة البطولة.