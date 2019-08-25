Advertisements
الأحد 25 أغسطس 2019
تحدث اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ سون مين بعد خسارة فريقه توتنهام امام نيوكاسل لحساب الجولة الثالثة من البريمرليغ الانكليزية.
وقال سون: "لقد خلقنا الكثير من الفرص ولكن لم نسجل لقد تعلمنا الكثير من المباراة".
وواصل: "المشوار في الدوري ما زال في بداياته ولم تكن هذه أفضل نتيجة اليوم ولكن يبقي أن نكون إيجابيين ونواصل العمل".
يذكر ان هذه الخسارة جعلت السبيرز في المركز السابع برصيد 4 نقاط وبفارق الاهداف عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد بعد 3 جولات من انطلاقة البطولة.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح مثير من نجم توتنهام عقب الخسارة أمام نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.