وظيفة جديدة لـ"دي يونغ" في برشلونة امام ريال بيتيس

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الأحد 25 أغسطس 2019
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن توظيف الإسباني أرنتسو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني برشلونة ،للهولندي دي يونغ الوافد الجديد إلى صفوف الفريق بشكل جيد في لقاء اليوم أمام ريال بيتيس ، حيث سيلعب باليسار ، وهو يشعر بالراحة اكبر كما يقال بهولندا ، يمكنه المخاطرة بشكل أكبر .
يشتهر De Jong بشكل خاص بتطلعاته إلى الكمال. وقد كشف مؤخرًا عن رغبته في تحسين قدراته في التمرير بعيد المدى وإطلاق النار وتسجيل الأهداف. في المجموع ، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يريد أن يصبح لاعب كرة قدم كاملًا ومثير للإعجاب ، على أقل تقدير.
ولاحظ كمال دي جونغ بشكل خاص خلال رحلة برشلونة إلى العاصمة الكاتالونية بعد فوز نابولي 4-0. على عكس زملائه في الفريق ، لم يكن الهولندي يلعب أي ألعاب أو يشاهد أي مسلسل تلفزيوني. بدلاً من ذلك ، كان يستعرض أبرز أحداث اللعبة.
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