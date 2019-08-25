شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة للشباب إلى نهائيات البطولة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)@sami4086

تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية ، بعد فوزه اليوم في مملكة البحرين على المنتخب الكويتي بنتيجة 65-46 ، في آخر مبارياته في البطولة الخليجية الـ 17 لكرة السلة المؤهلة لكأس آسيا للشباب .

وفرض المنتخب السعودي سيطرته من بداية المباراة باعتماده على الدفاع وتعزيز الهجوم من خلال السرعة والدخول والاختراقات ، ساهمت في حصد بطاقة التأهل الثانية ، ومرافقة منتخب البحرين الذي حصد بطاقة التأهل الأولى .

من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التهنئة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على هذا التأهل الآسيوي ، الذي يجسد ما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

واجرى المسعد اتصال برئيس البعثة حمود المالكي وهنأ الجهاز الاداري ولاعبين على تحقيق هذا الانجاز ، ووجه بتقديم مكافأة للاعبين بمناسبة التأهل والمستوى المميز الذي قدمه في البطولة.